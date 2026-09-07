ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 'ଅନିୟମିତତା': ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କୁ ଘେରାଉ କଲେ ମହିଳା

Pradhanmantri Awas Yojana: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ଜଣେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅନଲାଇନ୍ ରେକର୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଘର ପାଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ, ସେମାନେ ଯୋଜନାରେ ଘର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ, ନେତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କୋକ୍ ଓଭେନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ଟିଏମସି ନେତା ବିଶ୍ୱଜିତ - ଯିଏ 'ବିଶୁ ମାଝୀ' ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ସେ ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଘର ମିଳିନଥିଲା।
କିଛି ବାସିନ୍ଦା ସମ୍ପ୍ରତି ଯୋଜନାର ଅନଲାଇନ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି 'ସଫଳ' ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଘର କିମ୍ବା ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ।
ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଅନିୟମିତତାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇ ଉତ୍ତର ମାଗିଥିଲେ। ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ, କିଛି ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅନେକ ଥର ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ।
ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଏବଂ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସଫଳ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ କିପରି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଥିଲେ ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ପାଣ୍ଠି କିମ୍ବା ଗୃହ ସହାୟତା ଜାରି କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି କରାଯାଇଛି, ତେବେ କିଏ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।