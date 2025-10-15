Bihar Election 2025: ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ କଲେ ଏହି ବଡ଼ ଦାବି

Advertisement
Bihar Election 2025: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ପିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନଭେମ୍ବର ୬ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ବୟାନ ରାଘୋପୁର ଆସନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା। ଗତକାଲି ଦଳ ସେଠାରୁ ଚଞ୍ଚଲ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। ପିକେ ପିଟିଆଇକୁ କହିଥିଲେ, "ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଦଳ ରାଘୋପୁରରୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚଞ୍ଚଲ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରିଛି।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦଳର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମୋତେ ଜରୁରୀ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଚଳିତ କରିଥାନ୍ତା।"

୪୮ ବର୍ଷୀୟ ପିକେ ତାଙ୍କ ଦଳର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଏକ ସାହସିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୫୦ ରୁ କମ୍ ଆସନ ଜିତିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରାଜୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି ଯେ ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବୁ ନଚେତ୍ ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ଭୋଗିବୁ। ୧୦ ରୁ କମ୍ ଆସନ କିମ୍ବା ୧୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଆସନ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୫୦ ରୁ କମ୍ ଆସନ, ଯଦିଓ ତାହା ୧୨୦ କିମ୍ବା ୧୩୦, ମୋ ପାଇଁ ଏକ ପରାଜୟ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ବିହାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଶର ୧୦ଟି ସବୁଠାରୁ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଜନାଦେଶ ପାଇବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜନ ସୂରଜ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧୬ଟି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବାକି ଆସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

