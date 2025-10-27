Chhath Puja 2025: ଛଟ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ଯେ, ଛଟ ପର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ଛଟ ମାତାଙ୍କ ପୂଜାର ପ୍ରତୀକ ।
Chhath Puja 2025: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଛଟ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହୋଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ଯେ, ଛଟ ପର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ଛଟ ମାତାଙ୍କ ପୂଜାର ପ୍ରତୀକ । ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଛଠ ପୂଜାରେ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆଣୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉ।"
ଆଜି ବିହାରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଘାଟରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଛଟର ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଶେଷ ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଦିନ, ଭକ୍ତମାନେ ସକାଳେ ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତା’ପରେ 'ପରାଣ' (ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବିଧି) କରାଯିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘାଟଗୁଡ଼ିକରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଛଟ ଭକ୍ତମାନେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖରଣା ଉପବାସ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ୩୬ ଘଣ୍ଟାର ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ଉଭୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଖର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପରର ଘରକୁ ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଛଟ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରେ ତାରାପୁରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଛଟ ହେଉଛି ବିହାରର ପରିଚୟ ଏବଂ ଏହି ପର୍ବ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗକୁ ଏକତ୍ର କରେ।
