Droupadi Murmu: ରାଫାଲରେ ଉଡ଼ିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

Droupadi Murmu: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବୁଧବାର ସକାଳେ ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରୁ ରାଫେଲ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ ଏ.ପି. ସିଂହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଉଡ଼ାଣ କେବଳ ତାଙ୍କର ସାହସିକ ନେତୃତ୍ୱ ଶୈଳୀର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ ୮ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୩ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଆସାମର ତେଜପୁର ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରୁ ଏକ ସୁଖୋଇ-୩୦ଏମ୍କେଆଇ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ କରିଥିଲା ଯିଏ ଏକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଖୋଇ-୩୦ ଏମକେଆଇ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ।
ଫରାସୀ ମହାକାଶ କମ୍ପାନୀ ଡାସଲ୍ଟ ଆଭିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ରାଫେଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୦ରେ ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୭ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୦ରେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟି ରାଫେଲ୍ ବିମାନକୁ ୧୭ତମ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍, "ଗୋଲ୍ଡେନ ଆରୋଜ୍" ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜେଟ୍ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ।
ମେ ୭ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ରାଫେଲ ଜେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନରେ ରାଫେଲ ଏହାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା।