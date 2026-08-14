୮୦ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୮୦ ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ନିଜ ସମ୍ବୋଧନ ରଖିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଭାରତକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିବା ସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୪୭ ବିକଶିତ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ । ସମାନତାର ସହ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ । ୮୦ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁବଶକ୍ତି ଆମ ଦେଶର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସଂପତ୍ତି । ଆମର ଯୁବଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷତା ସଂପନ୍ନ । ଯୁବଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ରେ ଆମର ବିକାଶ ହୋଇଛି । ଛାତ୍ର ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାତା । ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ । ସରକାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁଧାର ଆଣୁଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ୭୮ ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ମିଳିବ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର । ୭ ଜଣଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ସମେତ ୯ ଜଣଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ର । ୩୬ ଜଣଙ୍କୁ ସେନା ପଦକ, ୫ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାୟୁସେନା ପଦକ ମିଳିବ ।
Also Read- Gold Rate: ସୁନା ମୂଲ୍ୟ କମିଛି, ୧.୪୦ ଲକ୍ଷ...