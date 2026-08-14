Add Zee Business As A Preferred Source
App

୮୦ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁବଶକ୍ତି ଆମ ଦେଶର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସଂପତ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 14, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:23 PM IST
୮୦ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
Image Credit: ୭୮ ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Police: ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡିଜିପି ଦାୟିତ୍ବ
2
3
4
5