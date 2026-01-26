Subhanshu Shukla: ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ଅଶୋକଚକ୍ର ସମ୍ମାନ, ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନର ଆକାଶ ନାଭିଗେଟର, ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦା

Jan 26, 2026

Subhanshu Shukla: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନର ଆକାଶ ନାଭିଗେଟର, ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ ଶ୍ରୀ ଶୁକ୍ଳା ନାସାର ଘରୋଇ ମହାକାଶ ଉଡ଼ାଣ ମିଶନ ଆକ୍ସିଅମ୍ ମିଶନ ୪ର ଅଂଶ ଭାବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିଲେ।

୨୦୨୬ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି ସାହସୀ IAF ଅଧିକାରୀରୁ ମହାକାଶଚାରୀ ହୋଇଥିବା ଏହି ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାନ୍ତି ସମୟର ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ କରିଥିଲା।

ମହାକାଶ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ସହିତ ସାମରିକ ବୀରତ୍ୱର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଦାହରଣ
ଶୁକ୍ଳ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଶ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ସହିତ ସାମରିକ ବୀରତ୍ୱର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଦାହରଣ। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜଣେ ଯୁବ ସ୍ୱପ୍ନଦର୍ଶୀରୁ ମହାକାଶଯାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଭାରତର ମହାକାଶ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ରାକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉଡ଼ାଣ ପରଠାରୁ ୪୧ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପୂରଣ କରି, ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଏହି ସମ୍ମାନ କେବଳ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ ବରଂ କକ୍ଷପଥରେ ମାନବ ସୀମାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାହସକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଶୁଭାଂଶୁ ସୁକ୍ଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା ଅଶୋକ ଚକ୍ର
ସାଧାରଣତଃ, ଏହି ପୁରସ୍କାର ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହସିକତା ପାଇଁ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS) କୁ ଉଚ୍ଚ-ପଦବୀରେ ଥିବା ଆକ୍ସିଅମ୍ ମିଶନ 4 (Ax-4) ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର "ଅସାଧାରଣ ସାହସ" ଏବଂ "ଉଦାହରଣୀୟ ସାହସ" ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଶ୍ରୀ ଶୁକ୍ଳା ଜୁନ୍ ୨୫-୨୬, ୨୦୨୫ ରେ କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ସିଅମ୍ ମିଶନ୍ ୪ (Ax-୪) ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍‌ଏକ୍ସ ଡ୍ରାଗନ୍ 'ଗ୍ରେସ୍' ପାଇଲଟ୍ କରିଥିଲେ। ୧୯୮୪ ପରେ ସେ ISS ରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପେଗି ହ୍ୱିଟସନ୍ ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରୁ ସହିତ ୧୮ ଦିନ ବିତାଇଥିଲେ।

ଏହି ମିଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କକ୍ଷ ଗତିବିଧିରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ସେ ISRO ର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଅସାଧାରଣ ସାହସ ଏବଂ ଅନୁକରଣୀୟ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟିରେ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ୧୯୮୫ ରେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରାକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରେ ସେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ, ଯାହାକୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

