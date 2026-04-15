ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଗପୁର ଗସ୍ତ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ କହିଲେ ଏହି କଥା...

President Draupadi Murmu Nagpur Visit: ଡାକ୍ତର-ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୋପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ।
President Draupadi Murmu Nagpur Visit: ନାଗପୁରରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (ଏମସ୍)ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ର କେବଳ ଏକ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହିତ ମାନବତାକୁ ସେବା କରିବାର ଏକ ପଥ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି।
ଡାକ୍ତରମାନେ କେବଳ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ମନରେ ଆଶାର କିରଣ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗ କେବଳ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଚିକିତ୍ସା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଡାକ୍ତର ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନାଗରିକମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । 'ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ - ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା'ରେ ଅନେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ।
President Droupadi Murmu graced the convocation ceremony of AIIMS Nagpur. She said that AIIMS Nagpur has established itself as a leading centre for medical education, research and excellent healthcare services. She emphasised that no matter how advanced the technology may become,…
— President of India (@rashtrapatibhvn) April 15, 2026
ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଲ୍ୟାଣ । ନାଗରିକମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। 'ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ - ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା' ଅଧୀନରେ ୪୩.୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ବାର୍ଷିକ ୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କଭରେଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି । ନାଗରିକମାନେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଔଷଧ ପାଇବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, 'ଅମୃତ ଔଷଧାଳୟ' ଏବଂ 'ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର' ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ସାରା ଦେଶରେ ନୂତନ AIIMS ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି।
