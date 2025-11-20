Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 20, 2025, 06:45 AM IST

President Droupadi Murmu: ଆଜିଠୁ ୩ଟି ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

President Droupadi Murmu: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜିଠାରୁ ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଛତିଶଗଡ଼ର ଅମ୍ବିକାପୁରରେ ଆଦିବାସୀ ଗୌରବ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ।

ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସିକନ୍ଦରାବାଦର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଳୟମ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ କଳା ମହୋତ୍ସବ 2025 ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଭାରତୀୟ କଳା ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୋଆ, ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନଗର ହାବେଳୀ ଏବଂ ଦାମନ ଏବଂ ଦିଉର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାନ୍ଧଣା ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।

ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୁଟ୍ଟପର୍ଥିର ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟମ୍‌ରେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେବେ।

