79th Independence Day: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
79th Independence Day: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ଯେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏପରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲୁ। ସମସ୍ତ ବୟସ୍କଙ୍କ ମତଦାନର ଅଧିକାର ଥିଲା। ଆମେ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସଫଳତାର ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ ବୋଲି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 14, 2025, 07:27 PM IST

79th Independence Day: ଶୁକ୍ରବାର ଦେଶ ପାଳନ କରିବ ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ । ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ, ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିର୍ମାଣ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ। ଯାହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ କରିଥାଏ। ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି। ଅତୀତକୁ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଦେଶର ବିଭାଜନ କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। 

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଅଭିଭାଷଣକୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକଥା କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ସୁଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକୁଳାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଆୟ ଅସମାନତା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ଲାଇନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ମହାନ ସଫଳତା।

ସରକାର ସହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ସହର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

