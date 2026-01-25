Advertisement
ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଭାରତୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସର ଆମକୁ ଆମ ଦେଶର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଦିଗ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।"

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ଯେ, ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ, ୧୯୪୭ ରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧିନ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥପତି ହୋଇଥିଲୁ। ଜାନୁଆରୀ ୨୬, ୧୯୫୦ ଠାରୁ, ଆମେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଦର୍ଶ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେଇପାରିଛନ୍ତି। ସେହି ଦିନ, ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭାରତ, ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଥିଲା। ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ସର୍ବବୃହତ ଗଣରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ। ସମ୍ବିଧାନରେ ନିହିତ ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ସମେତ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଆଦର୍ଶ ଆମ ଗଣରାଜ୍ୟକୁ ପରିଭାଷିତ କରୁଛି।" ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏକତାର ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।

