Online Gaming Bill: ପରିବାରର ସଞ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ, ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଖେଳ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ୪୫ କୋଟି ଲୋକ ଏହି ନିଶା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ୨୦ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି।
Online Gaming Bill: ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି। ଏବେ ଏହା ଏକ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଟଙ୍କା ଖେଳ (ରିଅଲ୍ ମନି ଗେମ୍ସ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଇ-କ୍ରୀଡା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ଟଙ୍କା ଖେଳ ଆଜି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନଷ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିନାହିଁ, ବରଂ ସମାଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।
ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ନିଶା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନଷ୍ଟକୁ ରୋକିବା
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, 'ଅନଲାଇନ୍ ଟଙ୍କା ଖେଳ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ପାଲଟିଛି। ପରିବାରର ସଞ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ, ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଖେଳ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ୪୫ କୋଟି ଲୋକ ଏହି ନିଶା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ୨୦ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ନିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣର ମାମଲା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ସଂସଦରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ, 'ଏହି ଆଇନ ସମାଜକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହା ଭାରତକୁ ଇ-କ୍ରୀଡା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାର ଏକ ବିଶ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।' ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଖେଳ ବିକାଶ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ।
କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ
ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଅନେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ମନି ଗେମିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ WinZO ଏବଂ Nazara Technologies ସମର୍ଥିତ Moonshine Technologies (PokerBaazi) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, Real Money Gaming କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ e-sports ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗେମିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ।
ପୁରୁଣା ଠକେଇ ସହିତ ତୁଳନା
ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମ୍ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ପାଲଟିଛି। ସେ କହିଥିଲେ, 'ମୋଦି ସରକାର ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଇନ ଆଣି ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି, ଏହି ଆଇନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମନି ଗେମର ଜାଲରୁ ବାହାର କରିବ।
ଅପରାଧ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ
ଅନଲାଇନ୍ ଟଙ୍କା ଖେଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା କିମ୍ବା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା: ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଏବଂ/ଅଥବା ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା।
ମନି ଖେଳ ବିଜ୍ଞାପନ: ୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଏବଂ/ଅଥବା ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା।
ମନି ଖେଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆର୍ଥିକ କାରବାର: ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଏବଂ/ଅଥବା ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା।
ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅପରାଧ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦଣ୍ଡ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ୩ରୁ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଏବଂ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଜାମିନ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବ।
