Vijayadasami Wish: ବିଜୟା ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି.

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 02, 2025, 10:42 AM IST

Vijayadasami Wish: ବିଜୟା ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Vijayadasami Wish:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିଜୟାଦଶମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ସତ୍ୟ, ଧାର୍ମିକତା, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିଜୟାଦଶମୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ, ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ, ବିଜୟାଦଶମୀ ପର୍ବ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ ଦହନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭାବରେ ପାଳିତ ଏହି ପର୍ବ ଭାରତର ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହି ପର୍ବ ଆମକୁ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅହଂକାର ଭଳି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସାହସିକତା ଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଯେ ଏହି ପର୍ବ ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ସମାଜ ଏବଂ ଦେଶ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ ସହିତ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିଜୟାଦଶମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି
ଏହି ଅବସରରେ ବିଜୟାଦଶମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିଜୟାଦଶମୀ ମନ୍ଦ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ଭଲ ଏବଂ ସତ୍ୟର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ। ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହସ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିଜୟାଦଶମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା।"

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ବିଜୟାଦଶମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିଜୟାଦଶମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, "ବିଜୟାଦଶମୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ପର୍ବ ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟକୁ ପାଳନ କରେ ଏବଂ ସତ୍ୟ, ଧାର୍ମିକତା ଏବଂ ସାହସର ସ୍ଥାୟୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ନ୍ୟାୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ସମାଜରେ ସକାରାତ୍ମକ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ବିଜୟାଦଶମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଉ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବା ପାଇଁ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁ।"

Prabhudatta Moharana

