Amrit Udyan Open: ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନ

Amrit Udyan Open: ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୩ ତାରିଖରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଅମୃତଉଦ୍ୟାନ ଖୋଲିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣମାନେ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। ସପ୍ତାହ ୬ ଦିନ ଏହା ଖୋଲା ରହିବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବାହ୍ଣ ୧୦ଟାରୁ ଅପରାହ୍ଣ ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲି ଦ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 21, 2026, 04:03 PM IST

Amrit Udyan Open: ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନ

Amrit Udyan Open: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୩ ତାରିଖରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଅମୃତଉଦ୍ୟାନ ଖୋଲିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣମାନେ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। ସପ୍ତାହ ୬ ଦିନ ଏହା ଖୋଲା ରହିବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବାହ୍ଣ ୧୦ଟାରୁ ଅପରାହ୍ଣ ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଉଦ୍ୟାନକୁ ପ୍ରବେଶ ସମୟ ସୀମା ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୧୫ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ ଉଦ୍ୟାନର ସଫେଇ ଓ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିବାକୁ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ ନାହିଁ। https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in ୱେବସାଇଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱଂୟସେବା କିଓସ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ନେଇପାରିବେ। 

ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନର୍ଥ ଆଭେନ୍ୟୁ ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୩୫ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୩୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ସାଢେ ୯ଟାରୁ  ସନ୍ ୬ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି 30 ମିନିଟରେ ଏକ ସଟଲ୍ ବସ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। "ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସଟଲ୍ ସେବା" ବ୍ୟାନର ଦ୍ୱାରା ସଟଲ୍ ବସ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ।

Prabhudatta Moharana

