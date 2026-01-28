Advertisement
Budget Session 2026 : 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ୍: ସଂସଦରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

Budget Session 2026: ୨୦୨୬ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ଗୌରବମୟ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:31 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ଗୌରବମୟ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କିଭଳି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।

ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସାମାଜିକ ସମାନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ୨୫ କୋଟି ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

  1.   ଆବାସ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ: ଗତ ବର୍ଷ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ୩୨ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଜରିଆରେ ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି ନୂଆ ପରିବାରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
  2.   ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୨.୫ କୋଟି ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ମହିଳା ଶକ୍ତି ଓ ନାରୀ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶ
ଦେଶରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ:

  •   ଦେଶରେ 'ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି'ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ୨ କୋଟି ଟପିଛି।
  •   'ନମୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଦିଦି' ଅଭିଯାନ ଆଜିର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ପ୍ରତୀକ ସାଜିଛି।
  •   ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ (NDA) ରୁ ମହିଳା କ୍ୟାଡେଟ୍ ମାନେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା
ଭାରତ ଆଜି ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆକାଶ—ସବୁଠି ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଉଛି।

  •   ରେଳବାଇ: ଦେଶରେ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
  •   ମୋବାଇଲ ଓ ଚିପ୍: ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମୋବାଇଲ ନିର୍ମାତା ଦେଶ। ଆସାମରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ।
  •   ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ଗଗନଯାନ ମିଶନ ଭାରତର ବଢୁଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିଚୟ ଦିଏ।

ସୁରକ୍ଷା ଓ ବୈଦେଶିକ ନୀତି
ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ୧୨୬ରୁ କମି ମାତ୍ର ୮ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ଆଜି ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରି 'ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ୍'ର ସ୍ୱର ପାଲଟିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ 'ଅପରେସନ ସାଗର ବନ୍ଧୁ' ଜରିଆରେ ସହାୟତା ହେଉ କିମ୍ବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମାନବୀୟ ସେବା, ଭାରତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା: ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସରକାର କିମ୍ବା ପିଢ଼ିର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ଯାତ୍ରା। ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

 

