Manipur Government: ମଣିପୁରରୁ ହଟିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶପଥ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଣିପୁରରୁ ହଟିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ। ବୁଧବାର ଦିନ ଏହାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ନୂଆ ସରକାରର ଗଠନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପରିସ୍କାର ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟର ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ୱାଇ. ଖେମଚନ୍ଦ ସିଂ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୩୫୬ ଖଣ୍ଡ ଦୁଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମଣିପୁରରୁ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ୧୩ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ରୁ ମଣିପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଲାଗୁ ହେବାର ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପରେ ଏହାକୁ ଫେବୃଆରୀ ୪ରେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ
ଏନଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ଲୋକଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଜୟ କୁମାର ଭଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଭଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ କୁକି-ଅଧିକୃତ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଫେରଜାଉଲ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଜଣ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। "ଆମର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ୱାଇ. ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ଏବଂ ବିଜେପି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତରୁଣ ଚୁଘଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ଏନଡିଏ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା," ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି।
କେବେ ହେବ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ
ଲୋକ ଭବନରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ମଣିପୁରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଜେପିର ମଣିପୁର ୟୁନିଟ୍ 'X' ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି, "ମଣିପୁରର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ୱାଇ. ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଆଜି, ଫେବୃଆରୀ ୪, ୨୦୨୬, ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ଲୋକ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।"
ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, "ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱରେ, ମଣିପୁର ଶାନ୍ତି, ବିକାଶ ଏବଂ ସୁଶାସନ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିବ।" ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଥଙ୍ଗବାମ ବିଶ୍ୱଜିତ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ।