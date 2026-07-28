Dharmendra Pradhan: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପଛରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା! CJP ଖାରଜ କଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଦଳ ପ୍ରସ୍ତାବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଖୁଲାସା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ସହ ସରକାରଙ୍କ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିଜେପି ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖାରଜ କରି କେବଳ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ରହିଥିଲା।
ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷରେ ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ମାନିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA)ରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ୪୭ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପେପର ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଇନ ଆଣିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ALSO READ: Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠନକାରୀ ଓ ରଣନୀତିକାର ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।
ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ପଦରୁ ହଟାଇବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତଥାପି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଇସ୍ତଫା ପରେ ସୋମବାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଏନଡିଏର ସାଂସଦମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଏସି କୋଠରୀରେ ବସି କାମ କରୁଥିବା ନେତା ନୁହେଁ, ରାସ୍ତାରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସିଥିବା ଜଣେ କର୍ମୀ।"
ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ସଂଗଠନ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କେଉଁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।