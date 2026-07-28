Add Zee Business As A Preferred Source
App

Dharmendra Pradhan: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପଛରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା! CJP ଖାରଜ କଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଦଳ ପ୍ରସ୍ତାବ

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠନକାରୀ ଓ ରଣନୀତିକାର ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 28, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:25 AM IST
Dharmendra Pradhan: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପଛରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା! CJP ଖାରଜ କଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଦଳ ପ୍ରସ୍ତାବ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price: ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ....
Petrol Diesel price1 hr ago
2
Odisha Rain2 hrs ago
3
E20 Petrol2 hrs ago
4
Assam Flood 20263 hrs ago
5
weather report3 hrs ago