PM Modi: ଆଜି ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜିଠାରୁ ଚାରି ଦିନିଆ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଏବଂ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାଭକତ ମିର୍ଜିୟୋୟେଭଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ତାସକେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ମୋଦୀ ଭାରତ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିର୍ଜିୟୋୟେଭଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଦୁଇ ନେତା ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଡିଜିଟାଲ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଶକ୍ତି,ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଏଜେଣ୍ଡା ସ୍ଥିର କରିବେ। ସେମାନେ "ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭"ଏବଂ "ଉଜବେକିସ୍ତାନ ୨୦୩୦" ର ସହଭାଗୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଡୋର ଜାପାରୋଭଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ୨୬ତମ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ବିଶକେକ ଯିବେ। ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସଂଗଠନର ୨୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛି। ଯାହାର ଭାରତ ୨୦୧୭ ମସିହାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏହି ଫୋରମରେ ସୁରକ୍ଷା, ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ସଂଗଠନ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଷଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱ ନୋମାଡ୍ ଗେମ୍ସର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ।