Add Zee Business As A Preferred Source
App

PM Modi: ଆଜି ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜିଠାରୁ ଚାରି ଦିନିଆ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଏବଂ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାଭକତ ମିର୍ଜିୟୋୟେଭଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ତାସକେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ହେବ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 29, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:34 AM IST
PM Modi: ଆଜି ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେତେ ରହିଛି ତେଲ ରେଟ୍,ଜାଣନ୍ତୁ?
2
3
4
5