79th Independence Day: ଯୁବକଙ୍କୁ ମିଳିବ ୧୫ ହଜାର, ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 15, 2025, 11:53 AM IST

79th Independence Day:  ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ମେଗା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 

କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏହି ଯୋଜନା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଏହା ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀତା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରାୟ ୩.୫ କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା
ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "ଆଜି ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରେ, ଆମେ ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏହି ଯୋଜନା ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବାରୁ ଚାକିରିଦାତାରେ ପରିଣତ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେବ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଯୁବକମାନେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡେଇଁବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ଅନ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍: ଏହି ଯୋଜନା କୃତ୍ରିମ ଶିଳ୍ପ, ରୋବୋଟିକ୍ସ, ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଚାଳକ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ।
ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ: ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।

