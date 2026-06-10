Add Zee Business As A Preferred Source
App

Prime Minister Narendra Modi:'ନ୍ୟୁ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ଦେବୁନାହିଁ':ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

Prime Minister Narendra Modi: ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କଂଗ୍ରେସ ଦେଶକୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନେକ ଘୋଟାଲାରେ ଫସାଇଦେଲା। ୨୦୧୪ ରେ ଏନଡିଏ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନୀତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକାଠି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେତେବେଳେ ଦେଶ ବିକାଶର ପ୍ରକୃତ ଗତି ଦେଖିଲା।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 10, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:15 PM IST
Prime Minister Narendra Modi:'ନ୍ୟୁ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ଦେବୁନାହିଁ':ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Prime Minister Narendra Modi:'ନ୍ୟୁ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ଦେବୁନାହିଁ':ପ୍ରଧା
Prime Minister Narendra Modi0 min ago
2
Vedanta Aluminium23 min ago
3
Prez Murmu’s Mayurbhanj Visit1 hr ago
4
President And PM Visit1 hr ago
5
Elnino Effect2 hrs ago