Prime Minister Narendra Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଏନଡିଏ ବୈଠକରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ୨୦୧୪ର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆଜିର ନୂତନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ। ଆମେ ନୂତନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। "ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ବିକଶିତ ହେବେ।" ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ । ସେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପରେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ୨୦୧୪ରେ ଆଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏନଡିଏର ୧୨ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ହେଉଛି ଯେ ଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଚକ୍ରାନ୍ତର ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦେଶକୁ ଅସହାୟତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ହୀନମାନ୍ୟତାର ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ, ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଭାରତର ବିକାଶ ଧୀର ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ଚତୁରତାର ସହିତ ଏହାକୁ "ହିନ୍ଦୁ ବିକାଶ ହାର" ବୋଲି ଲେବଲ୍ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିଫଳତାର କାରଣ ଥିଲା, ତଥାପି ଦେଶର ବିଶାଳ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଭୁଲ ଧାରା 'କଂଗ୍ରେସ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର' କୁହାଯିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା। ଏହି 'କଂଗ୍ରେସ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର'ରେ ସୁଶାସନ, ସୁଦୃଢ଼ ନୀତି, ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ସାହସର ଅଭାବ ଥିଲା।
ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ସହିତ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନଡିଏ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା, ଆମେ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ୨୦୦୪ ରେ, ଦେଶ ପୁଣି ଥରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କବଜାରେ ପଡ଼ିଗଲା । ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କଂଗ୍ରେସ ଦେଶକୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନେକ ଘୋଟାଲାରେ ଫସାଇଦେଲା। ୨୦୧୪ ରେ ଏନଡିଏ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନୀତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକାଠି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେତେବେଳେ ଦେଶ ବିକାଶର ପ୍ରକୃତ ଗତି ଦେଖିଲା।
ପ୍ରତ୍ୟେକ NDA ସାଥି ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ସଫଳତା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅବସରରେ, NDA ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ଏବଂ ଉଦାରତାର ପ୍ରମାଣ, କାରଣ ମୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ବୋଲି ମାନୁନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାମୂହିକ ସଫଳତା। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ NDA ସାଥି ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ସଫଳତା। ତେଣୁ, ମୁଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବିଜେପି ସମେତ ଆମ NDA ପରିବାରର ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି।"
ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ହେବ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା - ଶକ୍ତି, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଚିପ୍ସ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ସ୍ଥାନ, ଡ୍ରୋନ୍, ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, AI-ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡିତ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତ ବିଦେଶୀ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ବିଷୟ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ମିଶନ ବୋର୍ଡ ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେହିଦିନ ଦୂରରେ ନାହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ହେବ।
ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ଏନଡିଏ ନେତାମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥନୀତି ଆଜି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ଭାରତ ୨୦୨୫-୨୦୨୬ରେ ୭.୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଗତ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଶେଷ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୭.୮ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏହି ସଫଳତା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଜି, ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ବିକାଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କାମ କରିଛୁ।