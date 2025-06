PM at Canada: କାନାଡାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

PM at Canada: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କର ତିନି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ ସମୟରେ କାନାଡାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ସାଇପ୍ରସ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାନାଡାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି G-7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏଥର G-7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କାନାଡାର କାନାନାସ୍କିସରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେହିପରି କାନାଡାରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆଗମନରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାନାଡା ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ।

#WATCH | Canada: PM Narendra Modi receives a warm welcome as he lands in Calgary. He will attend the 51st G7 Summit in Kananaskis, Alberta. #PMModiAtG7

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାନାଡା ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ କାନାଡାର ସାମ୍ବାଦିକ ଡାନିଏଲ୍ ବୋର୍ଡମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ କାନାଡା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାନାଡା ରାଜନୀତିକୁ ବାହାରୁ ଅରାଜକତା ଏବଂ ଭିତରରୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଥର ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କ ରୂପରେ ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇ କାନାଡାର ଲୋକମାନେ ଖୁସି। କାନାଡା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିବାଦ ଖଲିସ୍ତାନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। କାନାଡାରେ କେହି ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଖଲିସ୍ତାନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡିତ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ସହିତ କାନାଡାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଜଡିତ। ଖଲିସ୍ତାନ କାନାଡାର ସାମାଜିକ ଗଠନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଏହି ଖଲିସ୍ତାନମାନେ ଟ୍ରକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଶିଳ୍ପ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କାନାଡାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଖଲିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ।

#WATCH | Calgary, Canada: On PM Narendra Modi's visit to Canada, Anil Mehrotra, a member of the Indian diaspora, says, "... I am very happy that he (PM Modi) is visiting Canada and our current Prime Minister had the courage, despite all the negative pressure on him, to invite… pic.twitter.com/lJAGMWvk5E

