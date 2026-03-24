Narendra Modi: ସଂସଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ମୋଦୀ, 'ଅଶାନ୍ତିକୁ ନେଇ ଭାରତ ବିରୋଧ କରିଆସିଛି'

Narendra Modi: ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ମୋଦୀ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ବିବାଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଲୋକସଭାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସେ କିଛି ନୂତନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡ୍ ଭାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା। ସେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ଏବଂ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଧା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନୀରବତା ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛି।
ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରୟାସ: ମୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ଜାହାଜ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମେରିକା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜର ନିରାପଦ ପଥ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାର ଜୀବନ ବିପଦରେ ପକାଇବା ମାନବତା ପାଇଁ ହିତକର ନୁହେଁ, ତେଣୁ, ଭାରତର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସଙ୍କଟ ଏକ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା
ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ରାଜ୍ୟସଭା। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ସଙ୍କଟ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଏବଂ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ, ଏହି ସଦନ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗରିବ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସଙ୍କଟ ସମୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି।
ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି କିପରି ଅଣାଯାଉଛି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇଗଲାଣି। ତଥାପି, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମ ସରକାର ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଯେଉଁଠାରୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେଠାରୁ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଦେଶ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସର ଫଳାଫଳ ଦେଖୁଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ବହନ କରୁଥିବା ଜାହାଜ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଦିଗରେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ।
