PM Narendra Modi: କଂଗ୍ରେସ ସେମିତିରେ ତ ଆଗରୁ ଉଲଗ୍ନ, ଆଉ ସାର୍ଟ ଖୋଲିବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା?

PM Narendra Modi: କଂଗ୍ରେସ ସେମିତିରେ ତ ଆଗରୁ ଉଲଗ୍ନ, ଆଉ ସାର୍ଟ ଖୋଲିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା?

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 23, 2026, 09:41 AM IST

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 23, 2026, 09:41 AM IST

PM Narendra Modi: କଂଗ୍ରେସ ସେମିତିରେ ତ ଆଗରୁ ଉଲଗ୍ନ, ଆଉ ସାର୍ଟ ଖୋଲିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା?

PM Narendra Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସାର୍ଟଲେସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "କଂଗ୍ରେସ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏହାର ମଇଳା ଏବଂ ନଗ୍ନ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଉଲଗ୍ନ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଦେଶ ଭିତରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ସଫଳତାକୁ ହଜମ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ମେରଠର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଏହି ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ସମଗ୍ର ଦେଶ ଗର୍ବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏହାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ କ'ଣ କଲା? କଂଗ୍ରେସ ଭାରତରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏହାର ମଇଳା ଏବଂ ନଗ୍ନ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ବିଦେଶୀ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନଗ୍ନ ହୋଇ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି: ଦେଶ ଜାଣେ ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଉଲଗ୍ନ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ କାଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଅନୁଭବ କଲ?"

କଂଗ୍ରେସ ଦେଶକୁ ବଦନାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ - ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଦଳ କେତେ ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବରେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ବିବାହ ହୁଏ, ସମଗ୍ର ଗାଁ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅତିଥିମାନେ ଗାଁର ଭଲ ପ୍ରତିଛବି ସହିତ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ଦେଶକୁ ବଦନାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଠି।"

ଏହି ଲୋକମାନେ ମୋର କବର ଖୋଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି
ଏପରି କହି ମୋଦୀ କହିଲେ ଯେ, "କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋର କବର ଖୋଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଜେପି-ଏନଡିଏକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଏହା ତୁମର ରାଜନୀତିରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବୁ। କଂଗ୍ରେସ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଯେ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ସେଠାରେ କୌଣସି ବିଜେପି ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସମ୍ମିଳନୀ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତ ସୀମା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏହି କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଏବଂ ନୀତି ଉପରେ ଛେପ ପକାଉଛି।" ଏତେ ବଡ଼ ଦଳର ନେତାମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେଶକୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୋଧିତ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ’ଣ?
ଶୁକ୍ରବାର, ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଭିତରକୁ ପଶି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେକାରୀ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଭାରତ ଏଆଇ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ।

