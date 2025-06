PM Modi G-7 Summit: କାନାଡାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୋଦୀ, କାନାଡା ସହିତ ସୁଧୁରିଲା ସମ୍ପର୍କ

PM Modi G-7 Summit: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାଇପ୍ରସ୍, କାନାଡା ଏବଂ କ୍ରୋଏସିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହା ଚାରି ଦିନିଆ ଗସ୍ତ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲବର୍ଟାର କାନାନାସ୍କିସ୍‌ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 51ତମ G-7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍, ମେକ୍ସିକୋ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଲାଉଡିଆ ସେନବାଉମ୍, କୋରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜାଏ-ମ୍ୟୁଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।

Prime Minister Narendra Modi holds a bilateral meeting with French President Emmanuel Macron, on the sidelines of the G7 Summit in Kananaskis, Canada

The two leaders share a hug as they meet.

(Source: ANI/DD) pic.twitter.com/oouB5PlG8W

