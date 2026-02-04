Prime Minister: ୭ ତାରିଖରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ମାଲେସିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Trending Photos
Prime Minister: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମାଲେସିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଫେବୃଆରୀ ୭ ଏବଂ ୮ ତାରିଖରେ ମାଲେସିଆର ରାଜଧାନୀ କୁଆଲାଲମ୍ପୁରକୁ ନେଇଯିବ। ମାଲେସିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୱର ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ମୋଦି ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ମାଲେସିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା।
ମାଲେସିଆର ତୃତୀୟ ଗସ୍ତ
ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ତୃତୀୟ ମାଲେସିଆ ଗସ୍ତ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ ରେ ଭାରତ-ମାଲେସିଆ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ "ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା"କୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯିବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହେବ।
Prime Minister Narendra Modi will pay an Official Visit to Malaysia from 07-08 February 2026, at the invitation of the Prime Minister of Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim.
This would be the third visit of Prime Minister to Malaysia, and the first after the elevation of the… pic.twitter.com/R5Mp200Yng
— ANI (@ANI) February 4, 2026
ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ନଜର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ସେ ମାଲେସିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଭାରତ ଏବଂ ମାଲେସିଆର ଐତିହାସିକ, ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଭାରତ-ମାଲେସିଆ ସମ୍ପର୍କ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସହଯୋଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଶକ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଲୋକ-ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ବସ୍ ପାଇଁ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବ।
ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ
ମାଲେସିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ସେ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦଶମ ଭାରତ-ମାଲେସିଆ ସିଇଓ ଫୋରମ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।