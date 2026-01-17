Sleeper Bande Bharat: ଆଜି ସ୍ଲିପର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Trending Photos
Sleeper Vande Bharat: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ମାଲଦା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ହାଓଡ଼ା, ଗୌହାଟି ଏବଂ କାମାକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ ଗୌହାଟି-ହାଓଡ଼ା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନକୁ ମଧ୍ୟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାନୁକୂଳିତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଯାତ୍ରାକୁ ଦ୍ରୁତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିବ। ମୋଟ 823 ଯାତ୍ରୀ କ୍ଷମତା ସହିତ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନରେ 16ଟି ଆଧୁନିକ କୋଚ୍ ଅଛି। ଏହି ସେବା ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀ, ଛାତ୍ର, ବୃତ୍ତିଗତ, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏଥିରେ ବାଲୁରଘାଟ ଏବଂ ହିଲି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ, ନୂତନ ଜଳପାଇଗୁଡ଼ିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ମାଲ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁବିଧା, ସିଲିଗୁଡ଼ି ଲୋକୋ ସେଡର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ଜଳପାଇଗୁଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁବିଧାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଆଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ, ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ମାଲଦାରେ ଚାରୋଟି ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନକୁ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ।
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସାମର ଗୌହାଟୀରେ ବୋଡୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଗୁରୁମ୍ବା ଦ୍ୱୋ 2026 ରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ଅବସରରେ, ବୋଡୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ଏକକାଳୀନ, ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବାଗୁରୁମ୍ବା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ।