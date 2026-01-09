Accident News: ଖାଲକୁ ଖସିଲା ବସ୍, ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ଆହତ

Advertisement
Zee OdishaOdisha National-InternationalAccident News: ଖାଲକୁ ଖସିଲା ବସ୍, ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ଆହତ

ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ୪୦୦ ମିଟର ଖାଲକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ୧୨ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:13 PM IST

Accident News: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସିରମୌର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଭୟାନକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ୪୦୦ ମିଟର ଖାଲକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ୧୨ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଜିତ୍ କୋଚ୍ ବସ୍ ସିମଲାର କୁପଭିରୁ ସୋଲାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଶ୍ରୀ ରେଣୁକାଜୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ହରିପୁରଧରରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ୪୦୦ ମିଟର ଗଭୀର ଖାଲକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। 

କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସ୍ ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସଂଗ୍ରାହ, ରାଜଗଡ଼ ଏବଂ ନୌହୃଦଧରର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସିରମୌର ଜିଲ୍ଲା ଏସପି ନିଶ୍ଚୟ ସିଂହ ନେଗି ମଧ୍ୟ ନାହାନରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

