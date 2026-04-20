Airplane Crash: ଘରୋଇ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି

Chhattisgarh Airplane Crash: ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଶପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାରଭାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘରୋଇ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
Trending Photos
Chhattisgarh Airplane Crash: ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଶପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଘରୋଇ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ନାରାୟଣପୁର ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚାରଭାଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିମାନଟି ଖୁବ ଉଚ୍ଚରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପର୍ବତରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଏକ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ କାରଣରୁ ଚଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜଣାପଡିଛି । କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି।
ଘରୋଇ ବିମାନରେ କେତେ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଜଶପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏସଏସପି ଲାଲ ଉମେଦ ସିଂହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣାର ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ। ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଗୁଁ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
