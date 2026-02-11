Advertisement
Rahul Gandhi: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶେଷାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୋଟିସ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉଷ୍ମ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି

Feb 11, 2026, 08:25 PM IST

Rahul Gandhi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉଷ୍ମ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ "ବିକ୍ରି" କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଏକ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ"। ଏହା ପରେ, କିରେନ ରିଜିଜୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶେଷାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଦାଖଲ କରିବେ।

କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରମାଣ ମାଗିଲେ
୧୧ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୃହରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୁହେଁ, ବରଂ ୧.୫ କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ବିଜେପିର ଆର୍ଥିକ ଗଠନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହା କରିଛନ୍ତି। କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ କହିଥିଲେ, "ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସାଂସଦ ନୁହଁନ୍ତି। ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଏହାର ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ଥାଏ। ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି।"

କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାରମ୍ବାର ସମାନ କଥା ଦୋହରାଉଛନ୍ତି। ରିଜିଜୁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ରିଜିଜୁ କହିଥିଲେ, "ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ।" ସେ ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ "ଭିତ୍ତିକହୀନ" ଏବଂ "ଜଙ୍ଗଲୀ" ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ରିଜିଜୁଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା। ରାହୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ୟାରେ
କିରେନ ରିଜିଜୁ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ANIକୁ କହିଛନ୍ତି, "ସଦନକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିଶେଷାଧିକାର ନୋଟିସ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦେବା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ମତକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଆଧାରରେ? ସେ ବିନା ନୋଟିସରେ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।"

