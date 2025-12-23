Advertisement
Bangladesh Issue: ବାଂଲାଦେଶରେ ବିପଦରେ ହିନ୍ଦୁ, ଭାରତରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି...

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଢାକାର କମିଶନ ବାହାରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ (VHP)ର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେମାନେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ଡନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 23, 2025, 02:04 PM IST

Bangladesh Issue: ବାଂଲାଦେଶରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ମୋବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ କରାଯିବା ଘଟଣା ଏବେ ଭାରତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିସନ ବାହାରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବା।

ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଏକ ବିଶାଳ ଭିଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଠେଲି ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ "ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ", "ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ହୋଶ୍ ମେ ଆଓ", ଏବଂ "ହିନ୍ଦୁ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କର" ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ସର୍ବୋ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୀ ବଂଙ୍ଗାଳୀ ସଂଗଠନ, VHP ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗାବାଇ ଦେଶମୁଖ ଦକ୍ଷିଣ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି।

ସୋମବାର, ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ (VHP) ମିଳିତ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ବାଂଲାଦେଶ(Bangladesh) ଏହାର କୂଟନୈତିକ ପରିସର ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ "ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି" ଦର୍ଶାଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଏହାର ଉଚ୍ଚାୟୋଗ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ଥିବା ଏହାର ମିଶନରେ ଭିସା ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ଭାରତ ଏହାର ଚିଟାଗଙ୍ଗ ମିଶନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସୁରକ୍ଷା, ମିଶନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୂଚିତ କରିଛି। ବୁଧବାର ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଡକାଇ କୂଟନୈତିକ ମିଶନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଉଗ୍ରବାଦୀ ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିପଦ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 

ସେପଟେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। କୂଟନୈତିକ ଉପସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଢାକା ଇଙ୍ଗିତ କରିଛି ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର(Bangladesh’s interim government)। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଭାରତରେ ଏହାର କୂଟନୈତିକ ଉପସ୍ଥିତିର ଫଳାଫଳ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ପରାମର୍ଶଦାତା ଏମ୍ ତୌହିଦ ହୋସେନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଚ୍ଚାୟୋଗ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର କିଛି ଅଂଶରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟକୁ "ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପ୍ରଚାର" ଭାବରେ ଭାରତ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ଆସିଥିଲା। "ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ।

 

