Trump Tariff Protest: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ...

Trump Tariff Protest: ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ବିରୋଧରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। କାନାଡା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ସହିତ ସମସ୍ତ ୫୦ ଟି ଆମେରିକୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଲିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫ୍ଲୋରିଡା ନିବାସ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଜନତା। ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଦକ୍ଷତା ବିଭାଗ (DOGE) ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ:

ଆମେରିକାରେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ 'ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍' ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। 'ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ସଂଗଠନ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ବଜେଟ୍ ହ୍ରାସ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ବିରୋଧରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ଏବଂ DOGE ବିରୋଧରେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।

#WATCH | Washington, US | A protestor says, "...Our President Trump is a puppet of other interests and the tariffs are a tool to dismantle our country for other interests which are those which are manipulating..." pic.twitter.com/IoMsyyK39C

