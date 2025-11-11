Delhi Blast: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ: ୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପୁଲୱାମା ଲିଙ୍କ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଗେଟ ନମ୍ବର ୧ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପୁଲୱାମା ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ (ନଭେମ୍ବର ୧୦, ୨୦୨୫) ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା କାରଟି ପୁଲୱାମାର ତାରିକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 11, 2025, 06:50 AM IST

Delhi Blast: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଗେଟ ନମ୍ବର ୧ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପୁଲୱାମା ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ (ନଭେମ୍ବର ୧୦, ୨୦୨୫) ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା କାରଟି ପୁଲୱାମାର ତାରିକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟସ୍ଥ ସୁଭାଷ ମାର୍ଗ ଟ୍ରାଫିକ ସିଗନାଲରେ ଏକ Hyundai i20 କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର (୧୧ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫) ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 

ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା i-20 କାରର ପୂର୍ବ ମାଲିକ ସଲମାନ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡିର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ RTO ସହିତ କାମ କରୁଛି। HR26 ନମ୍ବର ଥିବା ଗାଡିଟି ଗୁରୁଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲାରେ କାହାକୁ କାରଟି ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ କାରର କିଣାବିକାରେ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।

ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଏବଂ LNJP ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, NIA ଟିମ୍, SPG ଟିମ୍ ଏବଂ FSL ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।

ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ CISF ଦିଲ୍ଲୀ-NCRର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କବଚରେ ଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖିଛି। CISF କହିଛି, "ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ, ଲାଲକିଲ୍ଲା, ସରକାରୀ କୋଠା ଏବଂ IGI ବିମାନବନ୍ଦର ସମେତ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର (NCR)ରେ CISF ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେନାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି।"

ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି କି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 1 ନିକଟରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ କାରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦଶଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୨୯ରେ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା।" ବିସ୍ଫୋରଣର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଳୁଥିବା କାରଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

LNGP ହସ୍ପିଟାଲ କହିଛି, "ଲୋକ ନାୟକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ୨୮ ଜଣଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୯ ଜଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତିନି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଥିଲି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏକ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବା ନେଇ ସେ କହିଥିଲେ। ଏହା ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହା କ'ଣ ଘଟିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଗାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା।"

ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏନଆଇଏ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 

