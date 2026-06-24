Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ketan Agarwal Case: କେତନଙ୍କୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଜବ ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁ ରଖିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତା ସିୟା ଗୋୟଲ

Ketan Agarwal Case: ଲୋନାୱାଲା ନିକଟସ୍ଥ ଲୋହାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ୪୦୦ ଫୁଟ ଗଭୀର ଘାଟିରେ ପଡ଼ି କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ସିଆ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ କେତନ ଦୁର୍ଗ କଡ଼ରେ ଛିଡା ହୋଇ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଲେ। ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା।

Written ByRashmita Sahoo
Published: Jun 24, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:22 PM IST
Ketan Agarwal Case: କେତନଙ୍କୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଜବ ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁ ରଖିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତା ସିୟା ଗୋୟଲ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରୁ
Odisha news1 hr ago
2
Vaibhav Suryavanshi1 hr ago
3
lakhpati didi1 hr ago
4
FIFA 20261 hr ago
5
Kolkata warehouse collapse2 hrs ago