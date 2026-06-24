Ketan Agarwal Case: ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ତା’ପରେ ହତ୍ୟା। ପୁଣେର ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କାହାଣୀ ସବୁକିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି । କେତନ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭାବିପତ୍ନୀ ସିଆ ଗୋୟଲଙ୍କ ୨୦ତମ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ମହାବଳେଶ୍ୱରରେ ୪୦ଟି କୋଠରୀ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲା, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ସତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା।
କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗେତର ସିଆ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସିଆଙ୍କ ୨୦ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଜୁନ୍ ୧୯ ତାରିଖରେ ଥିଲା। ସିଆ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପୂରା ଏକ ମାସ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଉ। କେତନ ମେ ମାସରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ମହାବଳେଶ୍ୱରର ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରିସର୍ଟରେ ସିଆ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪୦ଟି କୋଠରୀ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କେତନ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଥିବା କନଭର୍ଟିବଲ୍ କାରରୁ ସିଆଙ୍କୁ ଏକ ବୁକେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ, କେତନ ଏକ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ସିଆଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।
ନଭେମ୍ବରରେ ଏକ ରାଜକୀୟ ବିବାହ ହେବାର ଥିଲା
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ କେତନ ଏବଂ ସିଆ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପରିବାର ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ନଭେମ୍ବରରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେତନ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ, ସେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେହି ମହିଳା ହିଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ଲଟ ଲେଖିବେ।
ଲୋନାୱାଲାର ଲୋହାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ହତ୍ୟା
୧୮ ଜୁନ୍ ରେ, ଲୋନାୱାଲା ନିକଟସ୍ଥ ଲୋହାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ୪୦୦ ଫୁଟ ଗଭୀର ଘାଟିରେ ପଡ଼ି କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ସିଆ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ କେତନ ଦୁର୍ଗ କଡ଼ରେ ଛିଡା ହୋଇ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଲେ। ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କାନ୍ଦିବାର ନାଟକ
କେତନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରଦିନ ଜୁନ୍ ୧୯ ତାରିଖରେ ସିଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ସିଆ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କେତନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତୁମେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲ। ଆମେ ବିବାହର ଏତେ ନିକଟତର ଥିଲୁ। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଏପରି କାହିଁକି କଲ? ମୋର ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାହାର ଉତ୍ତର କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଛାଡି ଚାଲିଗଲ? ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ।" ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋ ହୃଦୟ ଜାଣେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଛ, ଫେରିଆସ।"
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା
ପୋଲିସ କେତନଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସିଆ ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ଚେତନ ଚୌଧୁରୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ସିଆ ଏବଂ ଚେତନ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏବଂ କେତନ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲେ। ତେଣୁ, ସେମାନେ କେତନକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା
ପୋଲିସ ଜେରା ସମୟରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖରେ ଏହି ସମାନ ଦୁର୍ଗରେ କେତନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେମାନେ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ପୁନଃ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କେତନଙ୍କୁ ଘାଟିରେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।