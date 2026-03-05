Youtuber Death: ଆଉ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କର ନେଲେ ଜୀବନ, ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୁଲିସ...

Trending Photos
Youtuber Death: କାନାଡାର ଅଣ୍ଟେରିୟୋରେ ଜଣେ ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ପଞ୍ଜାବୀ ମହିଳା ନାନସି ଗ୍ରେୱାଲଙ୍କୁ ଛୁରି ଭୁସି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ (୩ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଘଟିଛି। ନାନସି ଗ୍ରେୱାଲ ଜଣେ YouTuber ଥିଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଲାସାଲ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୯:୩୦ ସମୟରେ ଛୁରି ଆକ୍ରମଣର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ନାନସି ଗ୍ରେୱାଲ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଏକ୍ସେକ୍ସ-ୱିଣ୍ଡସର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଜାଇପାରି ନଥିଲେ। ବୁଧବାର ସକାଳେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା (କାନାଡା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ବିଶପ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟଡ୍ ଲେନରେ ଦୁଇଟି ଘର)। ସିଡ଼ି ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି।
ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ପୋଲିସ:
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମୃତକଙ୍କୁ ୱିଣ୍ଡସରର ବାସିନ୍ଦା ନାନସି ଗ୍ରେୱାଲ (୪୫) ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ଏହାକୁ ଏକ ପୃଥକ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଯେ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଏହି ଘଟଣା କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ଜେମି ନେଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।