Magha mela controversy: ମାଘ ମେଳା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏପରି କହିଲେ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ...

ସେ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର "ଲାଡଲା" ବୋଲି କହି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିବେଣୀ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ମାଘ ମେଳା ଶିବିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ, ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅଣାଯାଏ ତେବେ ସେ ଯେକୌଣସି ବିବାଦର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ।
Magha mela controversy: ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମାଘ ମେଳାରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯିବା ଏବଂ ପରେ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା ଘଟଣା ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ତୁଳସୀପୀଠଧିଶ୍ୱର ଜଗଦଗୁରୁ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଖଦ ପରିଣାମ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେକେହି ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋକ୍ଷ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ପାଦରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ହିଁ ଉଚିତ୍।
ପୁରୀର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ଏହି ସମୟରେ, ପୁରୀର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅକାଟ୍ୟ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ। ତଥାପି, ସେ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିକହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
ତଥାପି ତାଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଅଙ୍ଗୀଭଙ୍ଗି ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ନରମ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମର୍ଥନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପିସୋଡ୍ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଚରଣ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ମହନ୍ତ ହରି ଗିରି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି:
ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଅଖାଡ଼ା ପରିଷଦର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମହନ୍ତ ହରି ଗିରି ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମାଘ ମେଳାରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ହରି ଗିରି କହିଥିଲେ ଯେ "ଗୁରୁ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ" ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସମାଜ ଏବଂ ୧୩ଟି ଅଖାଡ଼ାର ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୁଃଖଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ’ଣ ଥିଲା?
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମାଘ ମେଳାରେ ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ରାଜକୀୟ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯିବାରୁ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ସେ ସେଠାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଚରଣକୁ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି। କଥା ଏତିକିରେ ଥମି ନଥିଲା; କାଶୀର ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ ସ୍ଥାପିତ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯିବା ପରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅନେକ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।