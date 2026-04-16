Putin Visit India: ଭାରତ ଆସିବେ ପୁଟିନ, ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 16, 2026, 09:18 AM IST

Putin Visit India: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କ୍ରେମଲିନ ଏହି ସୂଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଠକ ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷ, ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମେଣ୍ଟର 18ତମ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଉପସାଗର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଘାତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଶେଷକରି ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସମେତ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ବାଣିଜ୍ୟ, ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ପୁଟିନଙ୍କ ଶେଷ ଗସ୍ତ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ହୋଇଥିଲା
ପୁଟିନ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୪ ଏବଂ ୫ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 23ତମ ଭାରତ-ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀର 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ସମେତ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ପୁଟିନ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି
ଗତ ମାସରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପୁଟିନ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଟିଭି ବ୍ରିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ କ୍ରେମଲିନର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ରୁଷିଆନ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସଂଘର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ରିକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଜାତୀୟ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଡିକ୍ରିମା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ।

୨୦୨୬ ପାଇଁ BRICS ଏଜେଣ୍ଡା କ’ଣ?
ଏହି ବର୍ଷ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 18ତମ BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି "ସ୍ଥାୟିତା, ନବସୃଜନ, ସହଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ", ଯେଉଁଥିରେ "ମାନବତା ପ୍ରଥମ" ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରା ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ସଂସ୍କାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଜଳବାୟୁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଲୋକ-ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ।

Prabhudatta Moharana

