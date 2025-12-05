India-Russia Oil Deal: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ମିଳିତ ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୟାନରେ ପୁଟିନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିବ।
India-Russia Oil Deal: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ମିଳିତ ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୟାନରେ ପୁଟିନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିବ। ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ଋଷ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲଗାତାର ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ଉପରେ ଋଷ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫% ଶୁଳ୍କ (ମୋଟ ୫୦%) ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି।
ପୁଟିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଋଷ ହେଉଛି ତେଲ, ଗ୍ୟାସ, କୋଇଲା ଏବଂ ଭାରତର ଶକ୍ତି ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀ। ଆମେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ତୈଳ ପଠାଣ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।" ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି, "ଋଷ ଏବଂ ଭାରତ BRICS, SCO ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ ମନୋଭାବ ଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାତିସଂଘର ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ।"
ଏକ ମିଳିତ ବୟାନରେ ପୁଟିନ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ରୁଷ କିମ୍ବା ବେଲାରୁସରୁ ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ପରିବହନ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।"
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଋଷ ଭାରତ ସହିତ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସର୍ବବୃହତ ଭାରତୀୟ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛୁ। ଛଅଟି ରିଆକ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି।"
ପୁଟିନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ୧୨% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯାହା ଅନ୍ୟ ଏକ ରେକର୍ଡ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ ୬୪ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ବର୍ଷର ଫଳାଫଳ ସମାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ତରରେ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।"
ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବ୍ୟାପକ ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଧ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ତାହା କରିବୁ। ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରେସିଆନ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଋଷ-ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ।