Russia Ukraine War: ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଋଷର ଆକ୍ରମଣ, ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା କିଭ

Russia Ukraine War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖ ରାତିରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ୧୨ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ସମେତ ଅତି କମରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୭୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲନସ୍କିଙ୍କ ମୁତାବକ, ରୁଷ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ୫୦୦ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ୪୦ ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଥିଲା। ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ସହର ଜାପୋରିଝିଆ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା।
କିଭ୍ରେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠାର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ସେଠାରେ ଚଉଦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ କିଭ୍ ଓବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ୨୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାପୋରିଝିଆରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁ ସମେତ ୩୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସାରା ରାତି ଇରାନୀ ଶାହେଦ୍ ମଡେଲ୍ ସଦୃଶ ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ୟୁକ୍ରେନର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କିଭ୍, ଜାପୋରିଝିଆ, ଖମେଲନିତ୍ସ୍କି ଏବଂ ସୁମିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ରୁଷୀୟ Tu-95 ଏବଂ MiG-31K ବୋମାବର୍ଷୀ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏୟାର ଡିଫେନସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ରୁଷ ୟୁରୋପୀୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ତଥାକଥିତ ସାଡୋ ଫ୍ଲିଟ୍ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୂଚନା ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ଆକାଶ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ନେଇ ରୁଷ ଏବଂ ନାଟୋ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଗତ ମାସରେ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ରୋମାନିଆ, ଡେନମାର୍କ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆକାଶ ସୀମାରେ ରୁଷ ଡ୍ରୋନ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ, ଜେଲେନ୍ସକି ରୁଷର ସାଡୋ ଫ୍ଲିଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ, କଠୋର କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହା କେବଳ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ୟୁରୋପର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସିଧାସଳଖ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ରୁଷ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଖରାପ ଖବର ହେଉଛି, ଦକ୍ଷିଣ ରୋସ୍ତୋଭ୍ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସଂଘୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ କୃଷି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ରୁଷର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କୃଷି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ।