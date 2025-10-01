Putin to Visit India: ଟ୍ରମ୍ପ ହେବେ କ୍ରୋଧିତ! ଏହି ଦିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ, ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ

Putin to Visit India: ଋଷର ତୈଳ ଆମଦାନୀକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଋଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏହି ଗସ୍ତର ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
Putin to Visit India: ଋଷର ତୈଳ ଆମଦାନୀକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଋଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏହି ଗସ୍ତର ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଡିସେମ୍ବର ୫-୬ ତାରିଖରେ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଭାରତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭଲ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ରୁଷ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ କଟକଣା ମସ୍କୋ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଚୀନ୍ର ତିଆନଜିନ୍ରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ତାହା ଆମେରିକାକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଋଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଅନେକ ଥର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଋଷରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଋଷରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ତୈଳ କ୍ରୟ ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏହା ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଦେଇଥିଲା।
ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଏନଏସଏ ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ମସ୍କୋ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଋଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେରଗେଇ ଲାଭରୋଭ ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଋଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଟିନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଚୀନରେ ଏସସିଓ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୟୁକ୍ରେନରେ ସଂଘର୍ଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଋଷର ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେ ଋଷ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।