Vladimir Putin: ଆମେରିକାର ଟାରିଫ ଉପରେ ପୁଟିନ୍ ଙ୍କ ଉତ୍ତର- ଭାରତ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ

Vladimir Putin: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନକୁ ମସ୍କୋ ସହିତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ଆମେରିକାକୁ ଗାର୍ଗେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ପଦକ୍ଷେପର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Oct 03, 2025, 01:22 PM IST

ଋଷର ସୋଚିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାଲଡାଇ ଆଲୋଚନା କ୍ଲବର ବାର୍ଷିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁଟିନ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଋଷର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭକୁ ସୁଧ ହାର ଉଚ୍ଚ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ।

ଆମେରିକା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ମୋଟ ଟିକସ ୫୦%କୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୁଷୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ମଞ୍ଚକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରୁଷୀୟ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ।" ଭାରତକୁ ରୁଷୀୟ ଶକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆମେରିକାର ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଭାରତ ଆମର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତି ସହିବ... ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଭାରତ ଭଳି ଦେଶର ଲୋକମାନେ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ ଏବଂ କେବେବି କାହାଠାରୁ ଅପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।"

ପୁଟିନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୀଦିଙ୍କୁ ଜାଣେ, ସେ ନିଜେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନାହିଁ।" ପୁଟିନ ଆମେରିକାର ୟୁରାନିୟମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାଶିଂଟନ୍ ରୁଷରୁ ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ କିଣୁଥିବା ବେଳେ, ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଋଷ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଏ-ହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାରତ ଉପରେ ଋଷ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ ଆମେରିକାର ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ, ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ବାଣିଜ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରୁଷ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।

