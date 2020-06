ପିଏମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନ ସହ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି । ରାହୁଲ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ସୀମାରେ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଯାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଚୀନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ସରକାର ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ।

ଶୁକ୍ରବାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ଭିଡିଓ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଗଲୱାନ୍ ଭ୍ୟାଲିରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଯବାନଙ୍କ ପିତା କଥା କହୁଛନ୍ତି । ଆହତ ଯବାନଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ।

It’s sad to see senior GOI ministers reduced to lying in order to protect the PM.

Don’t insult our martyrs with your lies.#BJPBetraysOurJawans pic.twitter.com/uwrmj1oxq1

