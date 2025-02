୧୦ ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭାରତ ଆସିଲେ କତାରର ଆମୀର ଶେଖ ଅଲ ଥାନି, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ PM

Qatar Emir in India: କାତାର ଆମୀର ଶେଖ୍ ତାମିମ୍ ବିନ୍ ହମାଦ୍ ଅଲ୍-ଥାନି ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ କାତାରର ଆମୀରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମୀର ଶେଖଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ କତାର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି।

କାତାରର ଅମୀର ଶେଖ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୫ରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଆମିର ଶେଖ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, "ଆମୀରଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବଢ଼ୁଥିବା ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ଗତି ଦେବ"। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତ ଏବଂ କାତାର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବେ।

#BREAKING: Prime Minister @narendramodi personally receives Emir of the State of Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad AL Thani at the Indira Gandhi International Airport, Delhi. Emir of the State of #Qatar, is on a State Visit to India on February 17-18.

pic.twitter.com/oP7qDrXorq

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 17, 2025