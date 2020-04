କୋରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାହୁଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କୁ କଲେ ଏହି ଅପିଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ କୋରୋନା ଭାଇରସ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୬,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । କୋରୋନା ସଙ୍କଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବାୟନାଡ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ (କୋଭିଡ୍ -19) ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ।

Experts agree that mass random testing is the key to beating Corona. In India, a bottle neck is stopping us from scaling testing from the current 40,000 per day to 1 lakh tests a day, for which test kits are already in stock.

PM needs to act fast & clear the bottleneck.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 26, 2020