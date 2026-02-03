Budget Session 2026: ଲୋକସଭାରେ ପୁଣି ଚୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ରାହୁଲ, ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ପରେ ଗୃହ ମୁଲତବୀ

Trending Photos
Budget Session 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚାଲିଥିବା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚୀନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲଦାଖରେ ଚୀନ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମର ସୈନିକମାନେ ସହିଦ ହେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସମାନ କଥା ଦୋହରାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କିରେଣ ରିଜିଜୁ କହିଥିଲେ।
ମୋତେ କହିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ - ରାହୁଲ
ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏହା ପରେ ଗୃହରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକସଭାକୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଚୀନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବାକୁ ବାରଣ କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା; ଏଠାରେ ମୋତେ କହିବାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ।"
ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଏମଏମ ନରଭଣେଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣିଥରେ ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଏମଏମ ନରଭଣେଙ୍କ ଚୀନ୍ ସହିତ ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା ବିଷୟରେ ଅପ୍ରକାଶିତ ସ୍ମୃତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପତ୍ରିକା ଲେଖାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।
ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ଲେଖାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାଷଣ ଭାରତକୁ କେଉଁ ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ଆଜି, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚୀନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାଷଣର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ଦେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ କାହିଁକି ଅଟକାଯାଉଛି ବୋଲି ରାହୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।
କଣ କହିଲେ ସ୍ପିକର
ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଟେନେଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାଷଣରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣିକା ଉଦ୍ଧୃତ ନକରିବାକୁ କହିଥିଲେ, କାରଣ ସୋମବାର ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।
ରିଜିଜୁ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ରିଜିଜୁ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭେନୁଗୋପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଗତକାଲି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଗତକାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ, ସେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।"
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ କିରେନ ରିଜିଜୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୃହକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଏବଂ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇଙ୍କୁ ଡକାଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ 2020 ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା ସମୟରେ ଚୀନ୍ ସହିତ ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିବା ପରେ ଗୃହକୁ ଦିନକ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା, ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଏମଏମ ନରଭାଣେଙ୍କ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅପ୍ରକାଶିତ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି।
ବିଜେପି ସଦସ୍ୟମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୃହ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।