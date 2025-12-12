Advertisement
Rahul Gandhi: ଲୋକସଭାରେ ଏହି ବିଶେଷ ଦାବି କଲ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ତୁରନ୍ତ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ମୋଦୀ ସରକାର

Rahul Gandhi on Air Pollution: କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସଂସଦରେ AQI ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 12, 2025, 04:48 PM IST

Rahul Gandhi on Air Pollution: ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶୁକ୍ରବାର ସଂସଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ରାୟବରେଲିର କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସଂସଦରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି (BAC) ବୈଠକରେ ଉଠିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭାରେ ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଉପରେ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁର ଏକ ଆବରଣ ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି... ଲୋକମାନେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ସହମତ ହେବେ।"

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସଂସଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ। ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିଆରୋପ ବଦଳରେ ସମସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମାଧାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂସଦ ପରିସରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ଏହା ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ସହମତ ହୋଇପାରିବେ ଯେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମର ପିଲାମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କର୍କଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୃହରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆମେ ଗୃହରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ।"

ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକମତ ହେବା ଉଚିତ, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆମେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବୁ, ଏବଂ ଆମେ ଦେଶକୁ ଦେଖାଇବୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକାଠି କାମ କରିପାରିବା।"

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଯୋଜନା ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ସଂସଦରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧମୂଳକ ସ୍ୱର ପରି ଏହି ବିତର୍କ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

