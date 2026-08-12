ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବୟାନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଲଟା ଜବାବ, କହିଲେ “ଲେକ୍ଚର ନୁହେଁ, ଯୁବପିଢ଼ି ଚାହୁଁଛି ଜବାବ

Rahul Gandhi: ସଂସଦରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା କରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିବା ପରେ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ‘ଲେକ୍ଚର’ ଶୁଣିବାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ସେ ‘ଆମେ’ କହିବା ବେଳେ କେବଳ ନିଜକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ବୁଝାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଉତ୍ତର କେବଳ ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଦେଶର ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ଓ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "The Opposition has clearly said that we are not interested in Amit Shah giving us a lecture. When I say 'we', I mean the younger generation of this country. Who shot the students? Who gave the order to beat up the students with… pic.twitter.com/2TSom00vLe
— ANI (@ANI) August 12, 2026
ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ
ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କଥିତ ପୁଲିସ ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କିଳ ଲାଗିଥିବା ଲାଠିରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇ ସେ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ତେବେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ।
୨୪ ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଲେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ୩ଟାରୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ପରଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା ଓ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି।
“ସଂସଦକୁ ନିୟମିତ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୃହ ଚାଲୁନାହିଁ”
ଅମିତ ଶାହ ବିରୋଧୀଙ୍କ ‘ଲାପତା’ ଓ ‘ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି’ ଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ ସେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସଂସଦକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାଲିବାକୁ ଦେଉନଥିବାରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଶାହ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ବୟାନ ପରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସଂସଦୀୟ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ତକରାର ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।