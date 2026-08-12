Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବୟାନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଲଟା ଜବାବ, କହିଲେ “ଲେକ୍ଚର ନୁହେଁ, ଯୁବପିଢ଼ି ଚାହୁଁଛି ଜବାବ

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ‘ଲେକ୍ଚର’ ଶୁଣିବାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ସେ ‘ଆମେ’ କହିବା ବେଳେ କେବଳ ନିଜକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ବୁଝାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଉତ୍ତର କେବଳ ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଦେଶର ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ଓ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 12, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:37 PM IST
ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବୟାନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଲଟା ଜବାବ, କହିଲେ “ଲେକ୍ଚର ନୁହେଁ, ଯୁବପିଢ଼ି ଚାହୁଁଛି ଜବାବ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର: ବର୍ଷକରେ କମିଗଲା ୯,୮୬୬ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଲୋକସଭାରେ ତଥ୍ୟ
2
3
4
5