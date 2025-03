Lok Sabha: ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଆରୋପ ଲଗାଇଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ, ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଦେଲେ ଏହି ଜବାବ

Rahul Gandhi Vs Om Birla: ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଧବାର ଦିନ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଆରୋପ ଆଣିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକସଭା ଗୃହରେ କିଛି କହିବାକୁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୃହରେ କହିବାକୁ ଠିଆ ହେଲେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଦିଆଗଲା। ଏହା ସମେତ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ରାହୁଲ ତାଙ୍କୁ ଗୃହର ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୃହର ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଏହା ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର କଥା ରଖିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ବାହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୃହରେ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସେ ସରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଛଡ଼ା ଯାଉନାହିଁ।

#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress leader Rahul Gandhi says, " I don't know what is going on...I requested him to let me speak but he (Speaker) just ran away. This is no way to run the House. Speaker just left and he did not let me speak...he said something… pic.twitter.com/5cszadgc3w

— ANI (@ANI) March 26, 2025