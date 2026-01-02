Rahul Gandhi: ନୂଆବର୍ଷ ପାଳିବାକୁ ଭିଏତନାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ! ବିଜେପି ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଲା ଏମିତି କଥା

Rahul Gandhi: ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଭିଏତନାମର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ରନଥାମ୍ବୋରରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ।"
Rahul Gandhi: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଛୁଟି ପାଇଁ ଭିଏତନାମ ଯାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ "ମନରେଗା ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ" ପାଇଁ ରାଲିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ, ଜାନୁଆରୀ ୧ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାଜସ୍ଥାନର ରଣଥମ୍ବୋରରେ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ରେହାନ ଭାଦ୍ରାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛି ଯେ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରଣଥମ୍ବୋରରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚେ।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଜର୍ମାନୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବେ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଜାନୁଆରୀ ୫ରୁ "ମନରେଗା ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ" ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭିଏତନାମ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭିଏତନାମ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛି। ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଭିଏତନାମର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ରନଥାମ୍ବୋରରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ।"
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେବେ "ମନରେଗା ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ" ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେବେ?
ତଥାପି, କଂଗ୍ରେସ ସୂତ୍ର କହୁଛି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଛୁଟିରୁ ଫେରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ "ମନରେଗା ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ" ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜାନୁଆରୀରେ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି।
ବିଜେପିର ଆକ୍ରମଣରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
ବିଜେପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏଥର, କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଦେଶରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଜେପି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବାର ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଲଟିଛି। ତଥାପି, କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଖସିଯିବେ ନାହିଁ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ମନରେଗାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଘମାସାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେବେଠାରୁ ବିରୋଧ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିନା ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିକାଶିତ ଭାରତ-ଜୀ ରାମ ଜୀ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ମନରେଗାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ହଟାଇବାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ।
