Witner Session:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ'ର ୧୫୦ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସରଗରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଶାସକ ଦଳ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ଗୋଇ ଖୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳ ପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକସଭାକୁ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ନେହରୁଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଏକ ରାଜନୀତିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଂଗ୍ରେସକୁ ସମାଲୋଚନା ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିରୋଧି ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା। ନିଜ ଭାଷଣରେ ଏଭିତରେ କହିବା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଡିଏମକେ ନେତାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ଏବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସହ ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆରଏସଏସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲା।
ବିଜେପି ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ବିତର୍କ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଥିବା ଛଳନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେୂବେଳେ ଗୃହରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ରାହୁଲ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିନାହାନ୍ତି। ଏହା ବନ୍ଦେ ମାତରମ ପ୍ରତି ଅତୀତରେ କଂଗ୍ରେସ ଦେଖାଇଥିବା ଛଳନାରେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମଣିବାର ଉଦାହରଣ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗୌରବ ଗୋଗେଇ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବଦା ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସର୍ବଦା ନିଜ ଭାଷଣରେ ନେହରୁ ଓ କଂଗ୍ରେସର ନାଁକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ମୋଦୀ ୧୪ ଥର ନେହରୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ୫୦ ଥର କଂଗ୍ରେସର ନାଁକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନର ୭୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୨୬ ଥର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ୧୦ ଥର ପଣ୍ଡିତ ନେହରୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିଲେ।