Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ହିଂସାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜ: ରାହୁଲ ବନାମ ରିଜିଜୁ

ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ପୁଣି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରନ ରିଜିଜୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 18, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:48 PM IST
ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ହିଂସାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜ: ରାହୁଲ ବନାମ ରିଜିଜୁ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା: ୧୭ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ, ୫ କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ
2
3
4
5