ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ହିଂସାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜ: ରାହୁଲ ବନାମ ରିଜିଜୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ପୁଣି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରନ ରିଜିଜୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂସଦଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଗନ୍ ଓ କିଳ ଲାଗିଥିବା ଲାଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆଖି ହରାଇଥିବା ଏବଂ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ରାହୁଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ଆହତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସତ୍ୟ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि “दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए।”
संसद से आधा किलोमीटर दूर, शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी लाठियाँ चलीं, एक बच्चे की आँख चली गई, एक बच्ची का कान कट गया। इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए?
मैं ख़ुद उन घायल बच्चों से मिला हूँ।… https://t.co/LELgwxuQcE
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 18, 2026
ରିଜିଜୁଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଦାବି:
ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରନ ରିଜିଜୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ANIକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ କାହାର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିନାହିଁ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି।
ରିଜିଜୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଅପରାଧୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ତଥାପି ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ରିଜିଜୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ସଂସଦ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ କିରନ ରିଜିଜୁଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ତର୍କ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଓ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଦାବି ଭିନ୍ନ ରହିଛି।