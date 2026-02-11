Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3105833
Zee OdishaOdisha National-InternationalRahul Gandhi: ସରକାର ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି: ରାହୁଲ

Rahul Gandhi: ସରକାର ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି: ରାହୁଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ବୁଧବାର ଫେବୃଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରେ ଲୋକସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଗର୍ଜନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ବଜେଟକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି କହି ରାହୁଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସରକାର ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ କହିଥିଲେ ଯେ ସ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 11, 2026, 03:50 PM IST

Trending Photos

Rahul Gandhi: ସରକାର ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି: ରାହୁଲ

Rahul Gandhi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ବୁଧବାର ଫେବୃଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରେ ଲୋକସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଗର୍ଜନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ବଜେଟକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି କହି ରାହୁଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସରକାର ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାହୁଲ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଭାରତକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିବାରୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ରାହୁଲ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

"ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଭାରତକୁ ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ।"
ରାହୁଲ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତର ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଭାରତକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେରିକାକୁ ଲାଭ ଦେବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାରେ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ଆମେରିକା ସହିତ ସମାନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଆନ୍ତା।

"ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭାରତର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି"
ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭାରତର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ଦେଶର ତଥ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ରାହୁଲ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଡଲାର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ରାହୁଲଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ କୁହାଯାଇଛି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଯଦି ଆପଣ ଭାରତର ତଥ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସମାନ ସ୍ତରରେ କଥା ହେବେ। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଏପରି କଥା ହେବେ ନାହିଁ ଯେପରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ। ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ଆମର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ।"

Add Zee News as a Preferred Source

"ଆମେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ"
ରାହୁଲ ଆଗକୁ କହିଲେ, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର। ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ।"

"ଆମେ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ"
ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ଯୁଗ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ରାହୁଲ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ଯୁଦ୍ଧର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ସ୍ଥିରତାର ଯୁଗରୁ ଅସ୍ଥିରତାର ଯୁଗକୁ ଗତି କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧର ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଆମେ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଅସ୍ଥିରତାର ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଡଲାରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଶ୍ୱରୁ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱକୁ ଗତି କରୁଛୁ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ।"

ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛି
ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଲୋକସଭାରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଜେପି ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛି। କିରେନ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଯଦି ସେ ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିନାହାଁନ୍ତି। ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସମୟରେ ଦେଶ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ବହୁଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି। ଠାକୁର ରାହୁଲଙ୍କୁ ମିଛୁଆ ବୋଲି କହି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଭାରତ ଅସହାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଠାକୁର ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ବଜେଟ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi: ସରକାର ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି: ରାହୁଲ
Odisha vigilance
Odisha Vigilance: ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କିରାଣିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ
Abhishek Sharma Hospitalised
Abhishek Sharma Hospitalised: କ୍ରିକେଟର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
Pakistan
ଆମେରିକା ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଟଏଲେଟ୍ ପେପର୍ ପରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା, ଏପରି କାହିଁକି କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନ
Banakalagi Niti
Banakalagi Niti: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି,୪ ଘଣ୍ଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ